Rod Stewart finirà in tribunale per aver fatto a botte in un resort a capodanno

Rod Stewart finirà in tribunale per aver preso a pugni un addetto alla sicurezza durante una festa di capodanno in un resort della Florida.

Anche se non è stato arrestato, in seguito all’incidente il cantante 74enne e il suo figlio maggiore Sean sono stati convocati presso il tribunale della contea di Palm Beach per un’udienza che si terrà il 5 febbraio.

Secondo la polizia, Stewart e il gruppo di persone che erano con lui hanno cercato di entrare nell’area per bambini del resort ma l’addetto alla sicurezza glielo ha impedito. A quel punto Rod Stewart avrebbe iniziato a “urlare e fare una scenata, rifiutandosi di andarsene” come gli aveva chiesto la sicurezza. Mentre Sean Stewart sarebbe andato fronte a fronte alla guardia.

Secondo alcuni testimoni, a quel punto Sean Stewart avrebbe spinto la guardia mentre Rod l’avrebbe presa a pugni nello stomaco. I video della sicurezza ottenuti dalla polizia hanno identificato gli Stewart come coloro che hanno iniziato la rissa.

La polizia ha sottolineato che, dopo la rissa, Rod Stewart “si è scusato per il suo comportamento” ma l’addetto alla sicurezza ha detto di volergli fare causa lo stesso. Rod Stewart non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto, mentre suo figlio ha detto a TMZ che si aspetta che lui e suo padre siano assolti.