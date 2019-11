Rock The Castle 2020: annunciati Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Avantasia e Mercyful Fate

Si accendono i motori di Rock The Castle, il festival italiano più suggestivo per gli appassionati del rock e del metal che, anche quest’anno, tornerà ad infuocare il palco del Castello Scaligero di Villafranca di Verona. Quest’anno l’evento coprirà più giorni su due weekend per un parterre de rois di band pilastro della scena.

Attualmente, infatti, gli headliner confermati sono: i Judas Priest, che festeggeranno 50 anni di carriera, i Lynyrd Skynyrd con il loro tour d’addio, gli Avantasia con lo show celebrativo per i vent’anni della band e la reunion Mercyful Fate, che torneranno in scena con King Diamond alla voce.

I biglietti saranno disponibili su www.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 22 novembre e sarà possibile acquistare il biglietto della singola giornata al prezzo di €60,00 + d.p. Qui sotto potete trovare la lineup completa del Rock The Castle 2020.

sabato 27 giugno

JUDAS PRIEST (50th anniversary show)

Saxon

Powerwolf

Angel Witch

Beast in Black

… and more TBA

domenica 28 giugno

LYNYRD SKYNYRD (farewell tour)

The Darkness

Me and That Man

… and more TBA

sabato 4 luglio

AVANTASIA (20th anniversary show)

Epica

Stratovarius

Alestorm

Rhapsody of Fire

… and more TBA

domenica 5 luglio

MERCYFUL FATE

Emperor

Venom

… and more TBA