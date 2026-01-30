Robyn, Arca e Oklou sono i primi nomi di C2C Festival 2026

Robyn, Arca, Oklou. Ok, il C2C Festival ha deciso che per l’edizione 2026, quella dei suoi primi 25 anni, c’erano da fare le cose in grande.

La prima lista di nomi annunciati, infatti, è da leccarsi le dita. Si parte con Robyn, la popstar degli anni Duemila per eccellenza, capace di fondare pop e dance music come nessuna prima (e dopo) di lei, si continua con Arca, visionaria artista amica del festival, e si prosegue con Oklou, l’artista francese che nel 2025 ha conquistato critica e pubblico con il suo album Choke Enough, per noi il settimo album più bello dell’anno appena passato.

Ma non ci si ferma qui. C2C Festival, che quest’anno si terrà dal 29 ottobre all’1 novembre, prosegue con altri nomi piuttosto interessanti: gli svedesi Yung Lean & Bladee, portabandiera della nuova coolness nordica, i canadesi Badbadnotgood, il boliviano Chuquimamani-Condori (che con il suo side project Los Thuthanaka ha segnato una delle migliori uscite degli ultimi 12 mesi) e che si presenterà in veste di Dj E, il keniota KMRU. E ancora, il mondo alternative pop di Kelela, l’hyperpop di Underscores, il folk spettrale di Joanne Robertson, Chanel Beads e i set di Crystalmess e Theo Parrish. Totale: 13 show internazionali di cui 4 al debutto in Italia.

Questi sono dunque i primi nomi che si esibiranno al Lingotto nelle due serate principali del 30 e 31 ottobre, ma c’è da attendersi ancora molto da qui all’apertura delle porte alle OGR Torino del 29 ottobre. In fondo, i primi 25 anni si festeggiano una volta sola.