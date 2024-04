Roby Facchinetti: «Negli anni ’70 se non prendevi posizione a sinistra, ti mettevano a destra: assurdo»

Cover Story

Poohemian Rhapsody

I Pooh come non ve li aspettate. Si sono messi in gioco non solo posando come i Queen e i Kiss, ma anche sottoponendosi alle domande dei Fast Animals and Slow Kids. Da una parte i veterani del nazionalpopolare, dall’altra un gruppo di rocker trentacinquenni. È venuta fuori una chiacchierata in libertà sulla nascita del pop e dell’industria dei concerti in Italia, le differenze generazionali, le contestazioni, le groupie, i soldi, gli scazzi e come risolverli