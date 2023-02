Roby Facchinetti dei Pooh vittima di una rapina a mano armata in casa

Roby Facchinetti dei Pooh e la sua famiglia sono stati vittime di una rapina a mano armata nella propria casa a Bergamo. La notizia, trapelata solo oggi per cercare di proteggere Facchinetti in un momento lavorativo molto delicato come la reunion dei Pooh al Festival di Sanremo prevista per martedì, fa riferimento a quanto accaduto nella serata di domenica, quando (almeno) tre persone armate, con guanti e volti coperti dal passamontagna, hanno fatto irruzione nella villa del musicista, in cui erano presente anche la moglie Giovanna Lorenzi e in cui abitano i figli Roberto e Giulia, quest’ultima con marito e due figli.

I malintenzionati non avrebbero fatto uso della violenza fisica, ma tramite minacce si sono fatti consegnare gioielli, orologi e altri oggetti di valore. Da quanto trapelato finora, sembra che i tre sapessero muoversi con padronanza all’interno della casa. Porte e finestre non risultano forzate, per quella che a tutti gli effetti è stata una rapina a colpo sicuro. Per questo motivo, tra le ipotesi che stanno girando in queste ore c’è chi non esclude una complicità di qualcuno che conoscesse bene il luogo.

Interpellata dal Corriere della Sera, Giulia Facchinetti ha dichiarato: «Questo non è gossip, è qualcosa che va oltre il grave, per questo non possiamo dire nulla». Le indagini continuano.