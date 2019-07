Roberto Surace, il producer preferito da BBC Radio

È italiano, ha 28 anni e del suo singolo Joys si parla già in mezza Europa. Sì perché il brano di Roberto Surace uscito per Defected Records è già uno dei più ascoltati nei club. Merito anche di alcuni play su BBC Radio 1.

Un nuovo traguardo per il DJ calabrese che, dopo aver suonato nei migliori club di Ibiza, Londra e Barcelona torna a pubblicare musica dopo la release di Come on everybody – brano suonato anche da Carl Cox – e Bloom, supportato a lungo dai Martinez Brothers. Alla base dei suoi lavori «una costante ricerca nei suoni, nei sample, oltre a una meticolosa attenzione sulla sull’utilizzo della voce». Giudicate voi stessi.