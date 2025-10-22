Roberta Sammarelli ha lasciato i Verdena. La notizia ufficiale è arrivata oggi, con comunicazioni condivise sia sul profilo della band, che su quello privato dell’artista.

«Come una goccia. A new dimension. Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, alla fine del tour Volevo Magia, Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album. È da un po’ di tempo che questa cosa era in attesa di essere detta ma forse ci serviva un po’ di tempo per metabolizzare… sapete com’è… Ringraziamo veramente tanto chi ci ha seguito e aiutato in questi anni. Sperando che il futuro sorrida a tutti, Luca e Alberto». Questo quello che si legge sull’Instagram dei Verdena, che al momento, quindi, rimangono composti dai fratelli Luca e Alberto Ferrari.

Il cambiamento sarebbe stato insomma nell’aria da un po’. Anche perché il tour in questione risale al 2023. Questo invece quello che ha scritto Sammarelli sul suo profilo: «Sarò onesta perché è nella mia natura esserlo. Qualcuno già sa, qualcuno lo sospetta, qualcuno invece non se lo aspetta: non suonerò più nei @verdena_official . È stata una scelta (molto difficile) che ho preso alla fine del tour del 2023 e che ho comunicato alla band già a quel tempo. La notizia non è stata divulgata fino a oggi, chi segue i Verdena sa che non siamo mai stati bravi con le parole, ma è arrivato il momento di dirlo, sia per ringraziare di questo grande pezzo di vita che dai 16 anni mi ha portato fino ai 46, sia per ringraziare il pubblico fantastico che mi ha accompagnato fin qui. Sono stati anni speciali, a volte incredibili, a volte complessi, altri commoventi. Niente potrà cancellare quello che è stato fatto, che fortunatamente resta indelebile nella musica. Ora sento il bisogno di andare avanti, in un’altra direzione, in uno o più viaggi che non sono sicura dove mi porteranno, ma che è il momento di intraprendere. Buona fortuna a tutti!».

Il percorso dei Verdena era iniziato nel 1995, e dal 1997 Sammarelli aveva fatto parte fissa della band. Non ci sono al momento ulteriori aggiornamenti.