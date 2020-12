Robert Smith suona in streaming per raccogliere fondi: il video

Robert Smith dei Cure è stato il protagonista di un concerto di beneficenza, una raccolta fondi natalizia per famiglie bisognose. A organizzare l’evento il Second City Theatre.

Un live in cui i fan hanno potuto ascoltare alcuni brani tratti dal disco Faith, del 1981, prossimo appunto a compiere 40 anni. Smith ha iniziato con The Holy Hour, continuato con The Funeral Party e finito con The Drowning Man. Il tutto in bianco e nero e dal salotto di casa:

Tra gli altri artisti che hanno partecipato anche Kim Gordon, Glen Hansard, Sleaford Mods, Jim O’Rourke, Bill Callahan e Jeff Tweedy.

Cliccate qui per riascoltare Faith: