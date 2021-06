Robert Smith ha remixato How Not to Drown, il pezzo dei Chvrches in cui è ospitata la sua voce. La canzone ha perso parte del suo appeal pop ed è ora è più lenta e carica di riverbero, con un fruscio di sottofondo e i suoni espansi. E dura sette minuti.

Il testo della canzone, ha spiegato la cantante Lauren Mayberry quando’è stata pubblicata, «parla di un periodo in cui volevo scomparire, l’unica volta in cui ho davvero pensato di lasciare la band. Mi sembrava di avere l’acqua fino al collo in un punto dove non si tocca e non sapevo come tornare indietro, ma mi sono ripresa. Se anche voi vi siete sentiti così, spero possiate troviate la via del ritorno».

Una decina di giorni fa Smith ha parlato del nuovo album dei Cure e l’ha descritto come «emotivamente forte. Sono dieci anni di vita distillati in due ore intense di musica. Non penso che faremo più una cosa simile».