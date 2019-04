Robert Smith ha massacrato la monarchia inglese in un video

Robert Smith è diventato virale, di nuovo. Dopo aver risposto in maniera esilarante alla domanda di una giornalista sulla Rock & Roll Hall of Fame, il frontman dei Cure non le manda a dire alla famiglia reale inglese in un’intervista che ha conquistato il web.

Si tratta di una chiaccherata del 2012 con Telerama.fr in cui Smith ha espresso la sua antipatia per la monarchia britannica e ha spiegato il motivo per cui i privilegi ereditari sono sbagliati. Ha anche anticipato cosa avrebbe fatto se gli fossero mai stato offerta qualche onorificenza.

"How dare they presume they could give me an honour? I'm much better than them, they're fucking idiots"

