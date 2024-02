Robert Plant in Italia per altri 11 concerti

Robert Plant tornerà in Italia nell’autunno 2024 per altri concerti. Dopo il tour del 2023, il cantante si esibirà nuovamente in teatro accompagnato dai Saving Grace con Suzi Dian.

Sono ben 11 gli show annunciati oggi, coi biglietti in vendita da lunedì 5 febbraio:

8 ottobre Bari, Teatro Petruzzelli

9 ottobre Napoli, Teatro Augusteo

11 ottobre Roma, Auditorium Parco della Musica (Sala S. Cecilia)

12 ottobre Firenze, Teatro Verdi

14 ottobre Bologna, Teatro Europauditorium

15 ottobre Torino, OGR

17 ottobre, Como, Teatro Sociale

18 ottobre Bolzano, Palasport

20 ottobre Padova, Gran Teatro Geox

21 ottobre Trieste, Teatro Rossetti

23 ottobre Brescia, Gran Teatro Morato

Plant sarà accompagnato da Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro) in un concerto folk senza confini, con qualche occasione citazione dei Led Zeppelin.

A questo link la recensione dello show di quattro mesi fa al Teatro Romano di Ostia Antica.