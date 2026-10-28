Robert Del Naja dei Massive Attack ha pubblicato la colonna sonora di Life Support, il documentario diretto da Daniele Rugo e narrato da Denise Gough che permette di seguire per due anni un team di medici impegnato a Gaza. Oltre ad operare in condizioni critiche, in assenza dei giornalisti a cui è impedito l’ingresso, io medici diventano anche testimoni di quel che succede.

L’album disponibile da oggi in streaming contiene le musiche scritte dal musicista dei Massive Attack e da Habib Shehada Hanna, oltre a una serie di pezzi editi e inediti. Non lo troverete su Spotify, app boicottata dai Massive, ma sulle altre piattaforme. I proventi derivanti dalla vendita della versione in vinile saranno devoluti a Health Workers 4 Palestine.

LIFE SUPPORT (2026) | Official Trailer

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«È stato un onore ricevere l’incarico di comporre la colonna sonora di Life Support e una sfida creare un sound che potesse in qualche modo riflettere il labirinto emotivo vissuto dai paramedici volontari e dai civili di Gaza durante un genocidio, ma anche esaltare lo straordinario spirito umano e la resilienza dimostrati dai protagonisti di questo documentario eccezionale».

Oltre ai sei pezzi firmati o da Robert Del Naja o da Habib Shehada Hanna, ci sono Palestine (3D Remix) dei Kneecap feat Fawzi, Resistance in the Dark dei Five Techniques featuring Paul Weller, David Holmes e Róisín El Cherif, e Dounana di Siba, di cui abbiamo scritto a questo link.