Robbie Williams vorrebbe coinvolgere i Radiohead per una cover di ‘It’s Raining Men’

In uno dei mondi possibili del multiverso Robbie Williams e i Radiohead hanno registrato assieme una cover di It’s Raining Men, il successo del 1983 delle Weather Girls. Quello che sulla carta potrebbe essere uno dei duetti più strani al mondo – ahinoi – per ora è però solamente un sogno dell’ex Take That.

«Voglio fare una cover di It’s Raining Men» ha spiegato Robbie al The Sun, aggiungendo: «ma voglio che i Radiohead facciano la strumentale per me». E la riposta di Thom Yorke e il resto della band a questa proposta? «Non mi rispondono. Io continuo a chiedergli ma non ricevo risposte».

Però Robbie non è un tipo sprovveduto e avrebbe già pensato ad un piano B: «Potrei chiederei a Trent Reznor». Siamo sicuri che il leader dei Nine Inch Nails sarà contento di essere la seconda scelta per questa cover?