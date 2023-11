Robbie Williams: una donna è morta dopo un incidente a un suo concerto

News Musica

Nessuno (o quasi) vuole suonare all'incoronazione di Re Carlo

Ed Sheeran, Elton John e Harry Styles sembra abbiano rifiutato per problemi di calendario, mentre Adele pare abbia semplicemente detto di no. Le Spice Girls invece non sarebbero riuscite a prepararsi in tempo. A dir sì, i Take That