Robbie Williams tornerà in Italia a luglio

Robbie Williams tornerà in Italia. La popstar inglese ha annunciato un unico concerto estivo nel nostro paese: si esibirà venerdì 28 luglio al Lucca Summer Festival, nell’area delle mura storiche. In scaletta, le hit di 25 anni di carriera.

Il biglietti verranno messi in vendita sabato 28 dalle ore 10, con una presale su Radio 101 da giovedì 25. I prezzi dei biglietti vanno dai 78 euro (più prevendita) per il posto in piedi ai 130 euro (più prevendita) per la platea gold. Ulteriori informazioni qui.

A questo link trovate le foto del primo dei due concerti che ha tenuto il 20 e 21 gennaio alla Unipol Arena di Bologna.