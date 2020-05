Robbie Williams torna nei Take That

I Take That stanno per riunirsi. Robbie Williams infatti tornerà ad esibirsi con Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald per un evento di beneficenza. Il live, una diretta organizzata da Meerkat Music, andrà in onda il 29 maggio alle 21:00 sul canale YouTube e Facebook. Sarà inoltre attivata una raccolta fondi a favore dell’ente di musicoterapia Nordoff Robbins e al fondo Crew Nation. Rivederli in cinque al momento sembra impossibile, dato che Jason Orange è uscito definitivamente dal gruppo nel 2014, ma meglio di niente. Ecco il video dell’annuncio della reunion:

Nelle scorse settimane, Robbie e Gary Barlow si erano già esibiti insieme – ognuno da casa propria – sulle note del loro singolo del 2010 Shame.

Sarà l’inizio di una nuova reunion?