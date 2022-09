Robbie Williams torna in Italia

Robbie Williams festeggia i 25 anni di carriera con un nuovo tour che tocca anche il nostro paese: il cantante sarà in Italia il 20 gennaio 2023, per poi arrivare nelle maggiori città europee come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona.

Il tour sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di Robbie, dopo l’uscita all’inizio di questo mese dell’album XXV, che contiene molti dei suoi più grandi successi.

La vendita generale dei biglietti parte alle 10.00 di venerdì 30 settembre.

Tutte le date:

20 gennaio – Unipol Arena, Bologna

23 gennaio – Hallenstadion, Zurigo

26 gennaio – Sportpaleis, Anversa

28 gennaio – Ziggo Dome, Amsterdam

29 gennaio – Ziggo Dome, Amsterdam

1° febbraio – Barclays Arena, Amburgo

5 febbraio – Lanxess Arena, Colonia

15 febbraio – Festhalle, Francoforte

20 febbraio – Mercedes-Benz Arena, Berlino

26 febbraio – Jyske Bank Boxen, Herning

27 febbraio – Royal Arena, Copenaghen

1° marzo – Avicii Arena, Stoccolma

5 marzo – Arena Nokia, Tampere

9 marzo – Arena Riga

10 marzo – Arena Zalgirio, Kaunas

12 marzo – Tauron Arena, Cracovia

14 marzo – Arena di Budapest

17 marzo – Stadthalle, Vienna

20 marzo – Accor Arena, Parigi

24 marzo – Palau Sant Jordi, Barcellona

27 marzo – Altice Arena, Lisbona

24 giugno – Telenor Arena, Oslo