Robbie Williams raddoppia: due date a Bologna per il suo ritorno in Italia

Prima di Harry Styles, prima di Sam Smith, prima di Ed Sheeran, la popstar inglese per eccellenza era lui e unicamente lui: Robbie Williams. Il primo a fuoriuscire dai Take That, nonché l’unico della boy band a essersi costruito una carriera solista di grande risalto internazionale, oggi ha all’attivo 13 album a suo nome (più i sei con i TT), il primo uscito nel 1997, esattamente 25 anni fa.

L’ultimo suo lavoro, XXV, è stato pubblicato lo scorso settembre ed è una sorta di tributo al suo primo quarto di secolo di carriera in solitaria, con successi storici nella loro veste originale e nuove versioni speciali create apposta per l’occasione. Ed è proprio quest’album che presenterà a gennaio 2023 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, in un attesissimo doppio appuntamento.

Si tratta delle uniche due date italiane per Robbie, che ancora una volta tocca con mano l’affetto del pubblico italiano: la prima, quella del 20 gennaio, è andata sold-out talmente in fretta che ne è stata prontamente annunciata una seconda per il 21. I biglietti stanno esaurendo molto rapidamente anche in questo caso, però: il consiglio è quello di affrettarvi, se non volete rischiare di perdervelo.

20/01/2023, Robbie Williams, Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)

21/01/2023, Robbie Williams, Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO)