Robbie Williams, guarda il primo trailer della docuserie

Netflix ha pubblicato il primo trailer del documentario in quattro puntate dedicato a Robbie Williams. La docuserie, chiamata semplicemente Robbie Williams, andrà in onda l’8 novembre e conterrà “30 anni di filmati d’archivio mai visti’ che racconteranno la carriera del cantante inglese da quando era un ragazzino in una boyband (e che boyband, i Take That) ai successi da solista, passando ai problemi di Robbie con l’alcool e la droga.

«Ero il centro della cultura pop mondiale», racconta Williams nel trailer. «Era come se stessi dando così tanto di me stesso da arrivare ad un punto in cui non riuscivo nemmeno più a riconoscermi. Quando sei sotto i riflettori non puoi fidarti di nessuno».

La serie è stata prodotta da Ridley Scott Associate e da Asif Kadapia, già dietro al documentario Amy su Amy Winehouse. Il regista è Joe Pearlman che ha già diretto il documentario su Lewis Capaldi. In una vecchia intervista radio, Williams aveva dichiarato sulla docu-serie: «Sarà piena di sesso, droghe, malattia mentale. A differenza di molti, a me piace che si possa vedere tutto. Raramente, o forse mai, ho detto “Questo è troppo, toglilo”. Penso invece che non sia mai abbastanza».