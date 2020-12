Robbie Williams è Boris Johnson nel video di ’Can’t Stop Christmas’

Robbie Williams ha pubblicato il video del suo nuovo singolo natalizio Can’t Stop Christmas, in cui interpreta anche il premier britannico Boris Johnson.

La canzone parla di come neanche un anno come il 2020 non possa fermare il Natale, e per l’occasione sono rappresentati anche i momenti in cui Johnson si trova a fronteggiare la pandemia, con i risultati che purtroppo conosciamo. Ma nel video ci sono anche Theresa May in versione danzante e un omaggio a Bohemian Rhapsody dei Queen. Lo trovate sopra.