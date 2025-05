Robbie Williams annuncia il nuovo disco ‘Britpop’

Robbie Williams ha annunciato il suo nuovo album, Britpop, anticipandolo con un nuovo brano, Rocket, in cui c’è la chitarra di Tony Iommi dei Black Sabbath.

«Questo è un tripudio di chitarre, come potete immaginare, è adrenalinico e scatenato», ha detto Robbie parlando del brano che potete sentire qui.

Robbie Williams - Rocket (Official Audio)

Parlando del disco, invece: «È l’album che volevo scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995», ha dichiarato la popstar. «C’è un po’ di “Brit” lì dentro, e c’è sicuramente anche un po’ di “pop”. Sono immensamente orgoglioso di questo lavoro e non vedo l’ora che i fan lo ascoltino. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album; è crudo, ci sono più chitarre ed è un album ancora più allegro del solito».

Il disco uscirà in autunno, non c’è una data precisa, mentre Robbie sarà in tour questa estate, anche in Italia. L’appuntamento è a Trieste il prossimo 17 luglio.