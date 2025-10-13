Robbie Williams ammette: «Posticipato l’album a causa di Taylor Swift»

Robbie Williams ha ammesso di avere posticipato l’uscita del suo disco a causa di Taylor Swift. Pubblicare Britpop com’era inizialmente previsto il 10 ottobre, ovvero una settimana dopo The Life of a Showgirl, avrebbe diminuito le chance di arrivare primo in classifica nel Regno Unito. È un traguardo che Williams vuole assolutamente tagliare: ha avuto ben 15 album primi in classifica in Inghilterra, avere il 16esimo significherebbe battere il record dei Beatles.

In un primo tempo il cambiamento della data di pubblicazione dal 10 ottobre 2025 al 6 febbraio 2026 è stato imputato a non meglio precisati «cambiamenti nella programmazione». Durante un’esibizione al Dingwalls di Camden, Williams ha detto la verità: «Facciamo tutti quanti finta che non sia per Taylor Swift e invece è proprio così, cazzo. Mica puoi competere con lei».

«Ecco la verità: voglio il 16esimo album al primo posto in classifica e Taylor ha deciso di pubblicare il suo nello stesso weekend in cui doveva uscire il mio. Ho detto: “Ma che cazzo, allora lo pubblicherò la settimana dopo”. Ma loro hanno detto: “Lei fa tutte quelle versioni deluxe”. “Cazzo! Allora posso pubblicarlo la settimana successiva?”. E loro: “Gli Oasis potrebbero essere in giro in quel periodo”… “Ma che cazzo, allora facciamolo uscire a febbraio, quando nessuno pubblica un disco”».

All’inizio, ha detto Williams ai fan, «mi preoccupava l’idea di farvi aspettare, ma poi mi sono detto: fanculo, voglio il mio sedicesimo album al primo posto in classifica. Mi spiace, ma sono un cazzo di egoista. Quante volte nella vita capita di avere il maggior numero di album al primo posto nel Regno Unito?».