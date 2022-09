Robbie Williams a Damon Albarn: «Perché non ti fai rimuovere delle costole e ti fai un pomp*no da solo»

Lo scorso gennaio Damon Albarn, frontman di Blur e Gorillaz aveva criticato l’approccio alla scrittura di Taylor Swift. Quando il giornalista che lo stava intervistando aveva affermato che Swift è «una fantastica songwriter», Albarn aveva tenuto a precisare: «Non è lei a scrivere le sue canzoni». Questo perché – secondo Albarn – co-scrivere una canzone (una pratica sempre più presente nella pop music, ricordate il recente diverbio tra Diane Warren e Beyoncé?), non ha valore.

Damon Albarn si era infine scusato dopo che Taylor Swift aveva twittato: «Io scrivo tutte le mie canzoni. La tua affermazione è falsa e DAVVERO dannosa. Non devono per forza piacerti le mie canzoni, ma è davvero spiacevole il tuo tentativo di screditare la mia scrittura. WOW».

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022