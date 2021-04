Rkomi incontra Tommaso Paradiso: ascolta ‘Ho spento il cielo’

Rkomi e Tommaso Paradiso hanno pubblicato un pezzo assieme. Prodotto e scritto con Dardust, si intitola Ho spento il cielo ed è il primo estratto dall’album di Rkomi Taxi Driver che uscirà il 30 aprile.

La collaborazione era stata annunciata in esclusiva da Rolling Stone in questa intervista. Con Tommaso Paradiso, ci ha detto Rkomi, «ho costruito un gran bel rapporto. È una persona estremamente intelligente e, nonostante sia già un nome di primo piano, è davvero alla mano. Mi sono reso conto che spesso più gli artisti sono famosi, più sono umili: Jovanotti, Elisa, Tommaso, ma anche Sfera, che magari da fuori non dà assolutamente quest’impressione».

Taxi Driver è un album di «collaborazioni atipiche, capace di attraversare tanti territori diversi, dall’indie alla trap al pop al rock al cantautorato, “portando” gli ospiti a casa loro. Anche a rischio di finire in luoghi dove non mi ritrovo io. Un po’ come fa un tassista, che guida tutto il giorno per la città trasportando i suoi passeggeri verso la loro destinazione».

Qui sotto la tracklist del disco:

Intro

Partire da te

Ho spento il cielo

Me o le mie canzoni?

Diecimilavoci

Luna piena

Nuovo range

Paradiso vs. inferno (Interlude)

Sopra le canzoni

10 ragazze

Mare che non sei

Solo con me

Cancelli di mezzanotte

Taxi Driver