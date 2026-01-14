Rivelata la causa della morte del figlio di Jackson Browne

È stata rivelata la causa della morte di Ethan Browne, figlio maggiore di Jackson Browne. Il Dipartimento del medico legale della Contea di Los Angeles ha confermato ieri che Browne è morto all’età di 52 anni a causa degli «effetti derivanti da fentanyl, metanfetamina e lidocaina». La morte è stata accidentale.

Jackson aveva scritto del figlio in un post di Instagram alla fine dello scorso anno: «È con profondo dolore che comunichiamo che la mattina del 25 novembre 2025 Ethan Browne, figlio di Jackson Browne e Phyllis Major, è stato trovato esanime nella sua casa ed è venuto a mancare. Chiediamo privacy e rispetto per la famiglia in questo momento difficile».

Nato il 2 novembre 1973, Ethan Browne è cresciuto a Los Angeles. Ha lavorato come modello ed è apparso nel film del 1995 Hackers, in un episodio della serie televisiva Birds of Prey e in un piccolo ruolo nella commedia romantica del 2004 Quando meno te lo aspetti (Raising Helen). In campo musicale, ha fondato l’etichetta discografica Spinside e ha fatto parte con Cat Colbert del duo Alain Zane. Il loro album di debutto Right Before Your Eyes è del 2022.

Celebre la copertina di Rolling Stone dedicata a Jackson Browne con in braccio Ethan di appena sei mesi. Era il 1974 e nell’articolo il musicista parlava della sua carriera e della paternità. «Volevo un bambino perché volevo essere un bambino. Gioco con lui tutto il tempo, c’è qualcosa di puro in questo».

Da Rolling Stone US.