‘Ritorno al futuro / Back to the Future’ di Elisa è nella top 10 dei nuovi album più ascoltati al mondo su Spotify

Dopo Blanco, Salmo, Marracash, Guè e Noyz Narcos, anche Elisa è arrivata nella classifica degli album più ascoltati da Spotify tra quelli pubblicati venerdì scorso. Ci è riuscita con Ritorno al futuro / Back to the Future, un doppio disco ambizioso che mescola pop classico e suoni moderni, esperimenti con i beat compresi.

Nello specifico il disco è all’ottavo posto in classifica, sorpassato da quelli di Pajel, 163ONMYNECK, MC STAN, Danny Ocean, TAEYEON, Oliver Tree e Yeat. Dopo Elisa, invece, ci sono FiNCH e The Don. La piattaforma ha anche diffuso la classifica relativa alle canzoni: ai primi tre posti ci sono Christian Nodal, Jack Harlow e la collaborazione tra Ed Sheeran e i Bring Me The Horizon.

Elisa ha raccontato tutte le canzoni del disco nell’ultimo speciale cartaceo di Rolling Stone, un numero monografico dove si racconta la sua storia dagli esordi all’ultimo Sanremo, dai racconti dei collaboratori ai diari personali, fino a una conversazione con Marracash. Lo trovate in edicola e su Amazon.