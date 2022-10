Ritorna Dirty Mondays a Milano con i Wooze

Per chi ama il rock, le serate di Dirty Mondays a Milano sono oramai un appuntamento fisso.

Anche per questa stagione, Dirty Mondays ripartirà dal format Every Monday, un’esplosione di energia e buona musica arricchito da performance di band internazionali.

A dare il via della nuova stagione saranno i Wooze. Il duo britannico/coreano, formato da Jamie She e Theo Spark, salirà sul palco del Nepentha Club di Milano lunedì 10 ottobre. Il loro EP di debutto, What’s on your mind, è stato osannato dalla critica anglofona per la sua capacità di mischiare generi differenti con ispirazioni da Led Zeppelin a Late of the Pier, da Beatles a Gary Newman. I Wooze sono stati inoltre scelti dai Metronomy come band di supporto del tour europeo.

Ci si può registrare all’evento a questo link.