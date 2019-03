Ringo Starr sta registrando il nuovo album

L’ex batterista dei Beatles Ringo Starr sta lavorando su un nuovo album, seguito di Give more love, disco uscito nel 2017. La notizia arriva tramite lo stesso Ringo che, tramite i suoi canali social, ha pubblicato una foto direttamente dallo studio di registrazione insieme a Steve Lukaher, il frontman dei Toto, ormai membro fisso della della All-Starr Band, il super gruppo che accompagna Ringo in tour.

In the studio again with the great Steve Lukather what a guy peace and Love. 😎✌️🌟💖🏋🏻‍♀️💕🐘🍒🦏☮️ pic.twitter.com/dbgs4teP4x — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 14 marzo 2019

Nella band, oltre a Lukaher, anche Colin Hay dei Men at Work, il tastierista Gregg Rolie, il bassista dei 10cc Graham Gouldman, Gregg Bissonette (percussionista di Duran Duran, Joe Satriani e Toto) e Warren Ham, musicista ai fiati con i Kansas.

Attualmente Ringo è in tour per il trentennale della All-Starr Band con le prossime date fissate in Giappone a partire dal 27 marzo fino a metà aprile, per poi tornare in America fino a fine settembre per suonare negli Stati Uniti e in Canada.