Ringo Starr: «Nel nuovo inedito dei Beatles ci sarà anche George Harrison»

Quando Paul McCartney ha annunciato che i Beatles avrebbero pubblicato un nuovo inedito entro la fine dell’anno partendo da una vecchia registrazione di John Lennon e impiegando l’intelligenza artificiale, la stampa ha iniziato a cavalcare l’onda iniziando a parlare semplicemente di una “canzone dei Beatles fatta con l’AI”.

Nonostante le parole di McCartney, che ha assicurato che l’intelligenza artificiale non è stata usata per ricreare dal nulla la voce di Lennon, come accade in certe canzoni che girano online, tra i fan dei Fab Four ha iniziato a diffondersi un certo timore. A ribadire il messaggio, però, ci ha pensato Ringo Starr, che in un’intervista per il podcast Rolling Stone Music Now ha dichiarato che i Beatles non falsificherebbero mai la voce del loro ex compagno.

Non solo: Starr ha confermato che nel pezzo ci sarà anche George Harrison, che ha registrato delle parti per la canzone prima della sua morte nel 2001. Il batterista ha anche detto che la canzone è «bellissima», e che «è l’ultimo brano inciso dalla formazione originale dei Beatles che potrete ascoltare. E questo è un dato di fatto».

Starr non ha specificato il nome della canzone, ma gli indizi fanno supporre che si tratti di Now and Then, un demo di Lennon su cui McCartney, Harrison e Starr hanno lavorato durante le stesse sessioni che hanno prodotto Free As A Bird e Real Love.