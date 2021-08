Ringo Starr ha annunciato un nuovo EP

Ringo Starr pubblicherà un nuovo EP intitolato Change the World. Come già successo con lo Zoom In EP lo scorso marzo, le quattro nuove canzoni dell’ex Beatle sono stare registrate nel suo studio casalingo di Roccabella West.

Change the World conterrà diverse collaborazioni con altri artisti. Il singolo di lancio, Let’s Change the World, è stato scritto da Joseph Williams e Steve Lukather dei Toto. Just that Way è co-firmata da Ringo e dal suo storico fonico Bruce Sugar. Nell’EP ci sarà anche la prima collaborazione tra il batterista e Linda Perry. La musicista ha scritto e suonato Coming Undone, dove c’è anche Trombone Shorty. A chiusura dell’EP, una cover di Rock Around the Clock con Joe Walsh alla chitarra.

«Ho già detto che a questo punto della mia carriera voglio solo pubblicare EP, questo è quello nuovo», ha detto Starr in un comunicato. «Avere uno studio a casa e poter collaborare con grandi musicisti è stata una benedizione quest’anno, ho fatto anche nuovi amici».

Change the World uscirà in digitale, su CD e in cassetta il 24 settembre. Il 19 novembre, invece, arriverà la versione in vinile. I pre-order sono già aperti.