Ringo Starr, guarda il video del “Ringo’s Big Birthday Show”

Per festeggiare il suo 80esimo compleanno, Ringo Starr ha organizzato il “Big Birthday Show”, un evento di beneficenza in streaming che la scorsa notte ha ospitato le performance di Paul McCartney, Joe Walsh, Ben Harper, Dave Grohl, Gary Clark Jr., Sheila E., Sheryl Crow e tanti altri.

«Amo i compleanni», ha detto Starr. «Ma quest’anno sarà un po’ diverso. Non ci sarà un grande raduno, nessun brunch. Ci sarà un piccolo show, un’ora di musica e chiacchiere. È un gran bel compleanno». Oltre alle performance dei suoi ospiti – per esempio: Sheryl Crow ha suonato All You Need Is Love, Walsh ha duettato con Ben Harper e Dave Grohl – , Starr ha trasmesso anche una nuova versione del singolo del 2017 Give More Love.