Rihanna sta per pubblicare una nuova canzone, stavolta davvero

Ci sono cose che pensiamo non possano più accadere e poi invece accadono: Rihanna sta per pubblicare una nuova canzone. A sei anni dal suo ultimo disco, Anti, la cantante tornerà sulle piattaforme di streaming questo venerdì con un nuovo brano che farà parte della colonna sonora del film Marvel Black Panther: Wakanda Forever.



Già qualche settimana fa era uscita la notizia che Rihanna avesse registrato due brani per il film, ma ora pare proprio essere ufficiale:





Dopo l’annuncio che sarà lei la star del prossimo Halftime Show del Super Bowl e l’uscita di queste nuove canzoni, i fan sperano solo che prima o poi arrivi anche l’annuncio di un nuovo disco. Che sia la volta buona?