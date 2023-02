Rihanna si esibirà durante la cerimonia degli Oscar 2023

Era nell’aria, ma ora è arrivata la conferma: Rihanna si esibirà alla prossima cerimonia degli Oscar, in calendario il prossimo 12 marzo.

Dopo aver conquistato il pubblico americano, e mondiale, con la sua performance all’ultimo Superbowl dello scorso 12 febbraio, Rihanna si esibirà con Lift Me Up, il brano scritto con Tems, Ryan Coogler e Ludwig Göransson tratto da Black Panther: Wakanda Forever in gara come Miglior canzone originale insieme a Applause di Diane Warren e Sofia Carson, Hold My Hand di Lady Gaga, Naatu Naatu di Rahul Sipligunj, Kala Bhairava e M.M. keeravaani e This Is a Life di Son Lux, David Byrne e Mitski.

Sarà un’occasione per vedere l’evoluzione della gravidanza di Riri, svelata proprio durante il suo ultimo show al Superbowl.