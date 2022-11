Rihanna ha pubblicato una nuova canzone per ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Rihanna sembra averci preso gusto. Dopo aver interrotto, qualche settimana fa, un silenzio lungo sei anni con la pubblicazione del brano Lift Me Up, l’artista delle Barbados è tornata a stresso giro con un altro inedito, Born Again.

Come per il precedente singolo, anche Born Again è parte della colonna sonora del nuovo film Marvel, Black Panther: Wakanda Forever, arrivato nelle sale proprio in questi giorni. Born Again è una ballata per pianoforte e archi costruita su un crescendo sonoro ed emotivo che sfocia nel bridge “Dimmi cosa devo fare / morirò e tornerò solo per amarti / ma tu dimmi, ti prego / dimmi cosa devo fare”.

In un’intervista rilasciata dopo la sfilata della sua linea Savage X Fenty, Rihanna ha però messo in chiaro che non è previsto un nuovo album a breve (l’ultimo Anti, risale al 2016), spiegando che al Super Bowl, dove si esibirà il prossimo 12 febbraio, non porterà in scena musica inedita: «Il Super Bowl è una cosa e la nuova musica è un’altra. Nel momento in cui ho annunciato il Super Bowl mi sono detta ‘oddio questi penseranno che il mio disco sta per uscire, devo tornare al lavoro’. Arriverà però nuova musica».