Rihanna è tornata: ascolta la nuova ‘Lift Me Up’

Rihanna è tornata. Come annunciato nei giorni scorsi, è uscita stanotte la sua prima canzone da sei anni a questa parte (a parte il feat in Believe It di PartyNextDoor). Fa parte della colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever, nuovo episodio della saga della Pantera Nera.

Scritta da Rihanna con Tems, Ludwig Göransson (autore di colonne sonore e co-produttore tra le tante cose di This Is America di Childish Gambino) e il regista del film Ryan Coogler, Lift Me Up è una ballata in cui la cantante si rivolge alle persone a lei care che ha perduto e per estensione a Chadwick Boseman, protagonista del primo Black Panther.

Spiega Tems: «Dopo aver parlato con Ryan della direzione che voleva dare al film e alla canzone, ho scritto un pezzo che ritrae un caldo abbraccio da parte di tutte le persone che ho perso nella vita. Ho cercato d’immaginarmi come mi sentirei se gliela potessi cantare oggi e dire loro quanto mi mancano. Rihanna è per me una fonte d’ispirazione ed è quindi un onore sentirla interpretare il pezzo».

Sulla copertina del singolo, il nome di Rihanna e il titolo della canzone sono scritti anche in lingua xhosa che si parla in Sudafrica e che è parlata dai personaggi del film che uscirà nelle sale americane l’11 novembre.

Non si sa ancora se la colonna sonora del film conterrà altri pezzi di Rihanna o se la cantante sta lavorando a un ritorno in grande stile, con un nuovo album (l’ultimo è i del 2016) e un tour. Si sa per ora che in febbraio sarà la grande protagonista dell’halftime show del Super Bowl.

Rihanna ha anche pubblicato la versione strumentale di Lift Me Up: