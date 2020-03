Rihanna e PARTYNEXTDOOR duettano in ‘Believe It’

I fan aspettano le nuove canzoni di Rihanna da qualche anno, e finalmente oggi c’è qualcosa di inedito da ascoltare. Non un vero singolo di Riri ma un featuring, stavolta con il producer canadese PARTYNEXTDOOR. Il brano si chiama Believe It e potete ascoltarlo qui:

I due hanno già collaborato: PARTYNEXTDOOR è una delle firme di brani come Work e Sex With Me, contenuti nell’ultimo disco di Rihanna ANTI.

Believe It è contenuta nel nuovo disco di PARTYNEXTDOOR, PARTYMOBILE, che potete ascoltare qui: