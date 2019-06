Rihanna è l’artista donna più ricca del mondo

C’è un nuovo primato per Rihanna, ma stavolta non c’entrano le canzoni. È lei la musicista più ricca del mondo secondo Forbes, che ha pubblicato come ogni anno la classifica delle donne più ricche d’America.

La List of America’s Richest Self-Made Women è guidata come lo scorso anno dalla 72enne Diane Hendricks, CEO della ABC Supply, con un capitale di ben 7 miliardi di dollari. Seguono poi l’amministratrice delegata di NewTv Meg Whitman con 3,8 miliardi e l’86enne Marian Ilitch, co-fondatrice di Little Caesars Pizza, con i suoi 3,7 miliardi.

Rihanna, che quest’anno occupa la 37esima posizione, è la prima cantante della lista con 600 milioni di dollari. Insieme a lei però ci sono molte altre donne dello spettacolo: Madonna occupa la 39esima posizione (570 milioni), Celine Dion la 46esima (450 milioni), Beyoncé la 51esima (400 milioni).

New entry la tennista Serena Williams che si guadagna la posizione 80 grazie al suo patrimonio di 225 milioni, cifra minima per entrare in classifica.

