Rihanna e Jay Z tra i miliardari di Forbes: lei ha perso, lui ha guadagnato

Rihanna è entrata a far parte della lista dei miliardari del mondo per il secondo anno consecutivo.

La cantante, 35 anni,è di nuovo in classifica grazie al successo della sua linea di intimo Savage X Fenty e della collezione di cosmetici Fenty. Rihanna non è il solo nome celebre in classifica: c’è chiaramente Kim Kardashian, c’è anche Jay Z, unica star ad aver visto crescere il proprio valore, ora pari a 3 miliardi di dollari.

Rihanna ha perso qualche posizione nella classifica Forbes, passando dalla 1.729esima alla 2.020esima posizione con oltre 1 miliardo e seicentomiladollari.

Al primo posto l’amministratore delegato nonchè socio di maggioranza del gruppo del lusso LVMH, Bernard Arnault. Il suo patrimonio è di 211 miliardi di dollari.

Tra gli assenti il rapper Kanye West, che ha perso il suo contratto multimilionario con Adidas dopo aver fatto commenti antisemiti.

Trovate la classifica completa qui.