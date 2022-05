Rihanna è diventata mamma: è nato il figlio con A$AP Rocky

Rihanna è diventata mamma. Il figlio della cantante e di A$AP Rocky è nato il 13 maggio in un ospedale di Los Angeles, come riporta la stampa americana. «Rihanna sta bene, sono molto felici di essere diventati genitori», ha detto una fonte vicina alla coppia a People. «Lei è già una splendida mamma».

La gravidanza di Rihanna è stata resa pubblica a gennaio, quando la coppia è stata fotografata mentre passeggiava per le strade di New York. I due si frequentano da circa due anni, e in un’intervista a GQ A$AP Rocky ha detto che lei è «l’amore della mia vita» e che diventare padre è «assolutamente il mio destino».

«Credo che sarei un padre straordinario», ha detto il rapper. «Avrei un figlio molto figo. Molto». Di recente Rihanna, ancora nel pieno della gravidanza, è apparsa sulla copertina di Vogue, a cui ha raccontato come stava vivendo quel periodo. «Quando ho scoperto di essere incinta mi sono detta: non andrò mai a fare shopping nel reparto maternità», ha detto. «Mi spiace, ma i vestiti sono così divertenti. Non voglio rinunciarci solo perché il mio corpo sta cambiando».

Nella stessa intervista, la cantante ha detto che lei e A$AP Rocky non avevano deciso di avere un figlio, ma che non hanno neanche fatto nulla per impedirlo. «Non so quando ho l’ovulazione o roba del genere. Ci siamo solo divertiti», ha detto. «Poi è arrivato il test. Non ho perso tempo, l’ho chiamato e gliel’ho fatto vedere subito. La mattina dopo ero dal medico ed è iniziato il nostro viaggio».