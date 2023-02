Rihanna (di nuovo incinta) al Super Bowl LVII: guarda la performance integrale

Niente ospiti, né cambi d’abito. Solo hit. E una sorpresa: Rihanna è di nuovo incinta come hanno confermato a Rolling Stone fonti a lei vicine.

Stanotte (ora italiana) Rihanna è stata protagonista dell’Halftime Show, il tradizionale momento di spettacolo durante l’intervallo del Super Bowl, la finale della NFL vinta quest’anno dai Kansas City Chiefs, che hanno battuto i Philadelphia Eagles 38-35.

Diversamente dalle altre pop star che si sono esibite in passato al Super Bowl, e in modo diametralmente opposto all’ammucchiata di star del rap dell’anno scorso, Rihanna ha scelto di non farsi affiancare da special guest.

È stata la sua prima esibizione pubblica dai Grammy del 2018. In quello stesso anno e nel 2019, Rihanna aveva rifiurato l’offerta di fare l’Halftime Show per solidarizzare col quarterback Colin Kaepernick, che due anni prima s’era inginocchiato durante l’esecuzione dell’inno nazionale in segno di protesta contro razzismo e brutalità della polizia. Ora arriverà anche un nuovo album di Rihanna?

Il concerto è visibile in forma integrale a questo link. Qui sotto la scaletta:

“Bitch Better Have My Money”

“Where Have You Been”

“Only Girl in the World”

“We Found Love”

“Rude Boy”

“Work”

“Wild Thoughts”

“Pour It Up”

“All Of The Lights”

“Run This Town”

“Umbrella”

“Diamonds”