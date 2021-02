Rihanna: chiude la linea di moda Fenty

Di comune accordo con il gruppo LVMH, gruppo che fa capo a Louis Vuitton, Rihanna ha scelto di chiudere la sua linea di moda Fenty, a meno di due anni dal lancio. Continueranno la linea di lingerie Savage X Fenty così come le linee di cosmetici Fenty Beauty e Fenty Skin. Non uno stop definitivo ma una pausa, in attesa che arrivino condizioni migliori.

LVMH ha detto che gli abiti prêt-à-porter di Fenty saranno “messi in attesa” in attesa che arrivino condizioni migliori, anche in riferimento alla pandemia. Gli analisti di moda sostengono che i prezzi fossero troppo alti.

L’ultimo disco di Rihanna, Anti, è uscito nel 2016.