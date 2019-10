Rihanna annuncia una biografia fotografica

Rihanna ha annunciato la sua prima “biografia fotografica”: il libro, che si chiamerà Rihanna, conterrà più di 1000 fotografie (tra cui molti scatti inediti) che documentano la vita della popstar.

“Dall’infanzia nelle Barbados ai tour mondiali, fino ai momenti iconici e a quelli privati con famiglia e amici, il libro mostra fotografie intime della vita di una musicista, performer, designer e imprenditrice”, si legge nel comunicato di presentazione della casa editrice che pubblicherà il volume, Phaidon.

“Sono felice di condividere questa collezione di immagini”, ha detto Rihanna in un comunicato. “Sono molto grata a tutti fotografi e gli artisti che hanno contribuito. Lavoriamo al libro da 5 anni e sono felice di poterlo finalmente mostrare a tutti”.

Il libro, in uscita il 24 ottobre, verrà pubblicato in tre edizioni limitate, tra cui una “Ultra Luxury Supreme Edition” intitolata Stoner e accompagnata da un piedistallo in marmo, al momento esaurita. Rihanna e Phaidon festeggeranno l’uscita del libro l’11 ottobre con un evento al Guggenheim Museum di New York.