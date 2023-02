Rihanna al Super Bowl: il divieto dell’allenatore dei Kansas City Chiefs, la gravidanza segreta, il nuovo album

Che cos’hanno fatto durante l’intervallo del Super Bowl i giocatori dei Kansas City Chiefs, la squadra di football americano che ha battuto i Philadelphia Eagles e ha vinto la finale della National Football League? Di sicuro, a differenza di altri 100 e passa milioni di americani, non hanno guardato l’halftime show di Rihanna, il secondo più visto della storia dopo quello di Katy Perry del 2015. Se l’avessero fatto, non avrebbero potuto scendere nuovamente in campo.

Lo ha raccontato il quarterback Patrick Mahomes nello show di Jimmy Kimmel. «Mi hanno riferito che è stato uno spettacolone, ma l’allenatore [Andy] Reid ci ha detto: “Se andate là fuori ad assistere allo spettacolo, potete pure continuare a camminare, perché non giocherete il resto della partita”».

Rihanna ha rivelato al mondo d’essere nuovamente incita senza grandi dichiarazioni, semplicemente mostrando la pancia durante l’halftime show. Secondo quanto riferisce Entertainment Tonight, nemmeno i ballerini che la affiancavano ne erano a conoscenza.

Le selezioni si sono svolte a gennaio, le prove si sono svolte con la coreografa Parris Goebel, quelle con la cantante si sono tenute una settimana prima del Super Bowl. Laila Hayes e Luhnyae Campbell, due membri del corpo di ballo (formato da 280 persone), hanno detto che molto probabilmente nessuno sapeva della gravidanza coperta dai vestiti oversize.

«Ci ha spiazzati tutti quanti quando, durante l’evento, è salita sul palco e ha mostrato la pancia», dice Hayes. «Durante una delle prove generali aveva lo stesso vestito, ma con la cerniera lampo chiusa». Campbell ha dovuto «rivedere la performance su YouTube per rendermi conto del pancione».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PARRI$ (@parrisgoebel)

Intanto, in un’intervista rilasciata all’edizione inglese di Vogue Rihanna si dice determinata a pubblicare il nono album nel corso del 2023. «Voglio che esca quest’anno. Onestamente, sarebbe ridicolo se così non fosse. Voglio divertirmi. Voglio fare musica e girare video». Video che sono una sua priorità almeno al pari della musica: «Ho bisogno della musica giusta per i visual. Non posso girare un video di me che parlo».

Rihanna l’ha detto, come scrive il giornalista di Vogue, molto probabilmente prima di scoprire d’essere incinta del secondo figlio di A$AP Rocky. È quindi possibile che la gravidanza ne cambi i piani.