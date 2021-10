‘Ricordami’ vi sembrava la sigla di un cartoon? Ora Tommaso Paradiso canta ‘Orzowei’

Ricordami vi sembrava la canzone di un cartoon? Ora Tommaso Paradiso canta Orzowei. Sul serio: la versione della sigla della serie televisiva anni ’70 cantata da Paradiso è uscita oggi, la potete ascoltare qui sotto.

Il cantautore la interpreta con gli autori originali, gli Oliver Onions, ovvero Guido e Maurizio De Angelis. I due hanno scritto decine di colonne sonore soprattutto negli anni ’70 e ’80, come la celebre Dune Buggy per il film di Bud Spencer e Terence Hill Altrimenti ci arrabbiamo.

Orzowei è tratta dal nuovo album degli Oliver Onions titolato Future Memorabilia. Uscirà il 29 ottobre contiene sigle e temi di film rifatti con nuovi arrangiamenti di Ricky Quagliato e vari ospiti, da Claudio Baglioni a Elio e David Hasselhoff (Baywatch). Banana Joe contiene la voce di Bud Spencer, un omaggio all’attore scomparso nel 2016. Ecco la tracklist:

1. Dune Buggy (From the Future)

2. Buldozer #63

3. Orzowei feat. Tommaso Paradiso

4. Sandokan feat. Claudio Baglioni

5. Flying Through the Air (50th Anniversary)

6. Banana Joe feat. Bud Spencer

7. Santa Maria Memorabilia feat. Roland Kaiser

8. La la la la lalla feat. Elio e le Storie Tese (Coro dei pompieri)

9. Sheriff feat. David Hasselhoff

10. We Believe in Love feat. Elhaida Dani

Qui il video della versione di Tommaso Paradiso di Orzowei:

E qui quella dell’epoca: