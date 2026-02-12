Richard Ashcroft torna in Italia

La Prima Estate svela un nuovo tassello della sua quinta edizione: domenica 21 giugno, sul palco del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, saliranno Richard Ashcroft — per la sua unica data italiana — insieme a The Libertines e The Wombats. Tre nomi simbolo della scena UK, riuniti in esclusiva per il festival versiliese.

Figura cardine del rock britannico contemporaneo, Ashcroft torna in Italia con un live che mette insieme i The Verve e la sua produzione solista come stella del britpop.

Prima di lui The Libertines, guidati da Pete Doherty e Carl Barât, reduci dall’album All Quiet On The Eastern Esplanade e i The Wombats, freschi di pubblicazione dell’ultimo disco Oh! The Ocean.

La Prima Estate tornerà dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani, tra concerti al tramonto e atmosfera rilassata a pochi passi dal mare. Tra gli artisti già annunciati figurano Jack White, Nick Cave & The Bad Seeds (in esclusiva italiana), Gorillaz, Twenty One Pilots (unica data italiana), The Hives, Sleaford Mods, Emiliana Torrini, Wolf Alice, Nation of Language e Wet Leg.

I biglietti per le singole serate e il 3 days pass del secondo weekend sono già disponibili su Ticketone.

Rolling Stone Italia è media partner dell’evento.