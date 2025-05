Richard Ashcroft: «Sono l’unica persona che può suonare in apertura agli Oasis»

«Penso di essere l’unica persona che potrebbe suonare in quello slot». Sono queste le parole con cui Richard Ashcroft ha convinto Noel Gallagher a sceglierlo come apertura per le date inglesi e irlandesi degli Oasis.

«Per me è un ruolo molto importante», ha raccontato Ashcroft in un’intervista su Radio X. «Sapete, ai tempi gli Oasis sostenevano i The Verve, poi la cosa si è ribaltata e abbiamo sostenuto gli Oasis all’Earls Court, quindi io come artista solista ho suonato con gli Oasis».

«Ho detto a Noel: “Sai, penso di essere l’unica persona che potrebbe andare in questo slot. Soprattutto per un grande show all’aperto”». Ashcroft ha proseguito: «Penso che sia fantastico che siamo ancora in giro. Ho vissuto quasi tutta la storia insieme a loro. Fin dal primo giorno. Prima ancora che uscisse il loro primo album. Hanno avuto un grande successo prima di me. Erano a Top Of The Pops. Quando è arrivato il mio turno, è stato come se avessero fatto tutto loro».

Le carriere di Verve e Oasis si sono spesso intrecciate in passato. Nel 1993 gli Oasis furono la band di apertura dei Verve per quello che fu il primo tour nazionale dei Gallagher. Nel ’95 invece la situazione si era già ribaltata visto l’enorme successo dell’esordio Definitely Maybe e i Verve aprirono per gli Oasis in una data a Parigi. Ashcroft ha inoltre prestato la sua voce per All Around The World, estratto da Be Here Now mentre nel 2021 Noel partecipò a una reintrepetazione acustica di C’Mon People (We’re Making It Now) di Ashcroft