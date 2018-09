Richard Ashcroft, in arrivo il nuovo album ‘Natural Rebel’

Richard Ashcroft, una delle ultime icone della musica britannica, ha annunciato l’arrivo imminente del nuovo album Natural Rebel, in uscita prevista per il prossimo 19 ottobre, per la sua etichetta RPA, in licenza a BMG. Il disco, quinto lavoro solista di Ashcroft, è stato anticipato dal nuovo video realizzato per il singolo Surprised By The Joy e diretto dallo stesso musicista.

La conoscenza si accompagna all’esperienza e credo che nell’album siano contenute alcune delle canzoni migliori che io abbia mai scritto. Tutti le mie sonorità preferite sono distillate in un lavoro che, spero, darà ai miei fan un piacere duraturo. Questo album è per loro», ha comunicato Ashcroft parlando di Natural Rebel.

Già disponibile in pre-order nei formati 180 grammi vinile, CD, musicassette e nelle edizioni limitate, Natural Rebel sarà composto da 10 brani, scritti interamente da Ashcroft e state prodotti dallo stesso ex Verve insieme a Jon Kelly (Paul McCartney, Kate Bush) ed Emre Ramazanoglu (Bobby Gillespie, Jarvis Cocker).

Tracklist:

‘All My Dreams’

‘Birds Fly’

‘Surprised By The Joy’

‘That’s How Strong’

‘Born To Be Strangers’

‘That’s When I Feel It’

‘We All Bleed’

‘A Man in Motion’

‘Streets of Amsterdam’

‘Money Money’