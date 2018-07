Riccardo Onori, in anteprima il video di ‘Sea No Street’

S’intitola Sea No Street il singolo estratto da Sonoristan, primo disco solista a firma di Riccardo Onori, chitarrista tra i più rinomati della scena italiana, sul palco con Jovanotti fin dai primissimi anni 2000. Sonoristan, inoltre, segna la nascita della nuova etichetta Bc Line, costola della storica label fiorentina Black Candy Records.

Il Sonoristan raccontato in musica da Riccardo Onori è un paese immaginario, un paese dove non serve il permesso di soggiorno e che vive delle collaborazioni e delle esperienze che il chitarrista ha avuto con compagni di viaggio eccezionali, musicisti che per questo suo album hanno voluto essergli ancora una volta al fianco. Il Sonoristan respira il suono del mondo attraverso ritmi e lingue diverse: Africa, Mediterraneo, Centro America, Europa, Stati Uniti, spaziando tra bolero, blues, cumbia e afrobeat.