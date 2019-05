Reunion delle Hole? Courtney Love: «Ne stiamo parlando»

Nel clima di reunion che si respira ultimamente nel rock, non potevano che mancare anche le Hole. Il quartetto punk reso famoso da singoli come Violet o Celebrity Skin non suona con la formazione originale, cioè Courtney Love, Patty Schemel e Melissa Auf Der Maur, dal 1998.

Oggi però si riaccende una speranza per i fan. Parlando con il Guardian per il 25esimo anniversario di Live Through This, Courtney Love ha detto che «ne stiamo parlando», riguardo a una rimpatriata e un tour. «Non c’è nulla di male nell’onorare il passato. L’ho scoperto da poco. Se non lo fai, la gente riscriverà la storia al posto tuo e diventerai una donna scomoda.»

Sono anni che si parla di una reunion, ma finora ognuna si è sempre fatta ampiamente i fatti suoi. Che sia la volta o meno, solo “la storia” potrà dirlo.