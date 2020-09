Renato Zero festeggia 70 anni con tre album di inediti, tutti in uscita nel 2020

A solo un anno di distanza da Zero Il Folle, Renato Zero torna con un progetto discografico gigantesco, fuori scala, che uscirà giusto in tempo per festeggiare il suo 70esimo compleanno. Si chiama Zerosettanta e prevede la pubblicazione di quaranta inediti divisi in tre album, in uscita il 30 di ogni mese a settembre, ottobre e novembre.

«Io guardo avanti. Anche se il mio futuro si è andato via via assotigliando, non incidendo però sul mio entusiasmo e sulla mia creatività», spiega Zero nella lettera con cui presenta il progetto, che dice di aver ultimato durante il lockdown, nei «momenti di stasi che abbiamo attraversato un po’ tutti».

«C’è sempre tanto da dire, tanto ancora da scrivere», continua Zero. «Io ho sempre addosso una certa premura, come se fuori dalla porta ci fosse un esattore, perennemente avido di riscuotere profitti dalle mie esperienze. […] Il mio compleanno si festeggia così: con la penna ancora calda di scrittura e con il microfono acceso. Perché sazio di ricevere le mie attenzioni». Le nuove canzoni sono state divise in tre dischi per «non ingolfare la piazza e dare respiro ai padiglioni uditivi del mio paziente pubblico», e saranno tutte a tema autobiografico. «Il filo del discorso sono questi miei rumorosi anni, riflessioni e bilanci, tracce del mio passaggio».

Il primo capitolo, intitolato Volume Tre e anticipato dal singolo L’angelo ferito, conterrà dodici brani e diverse collaborazioni importanti, tra cui la produzione e gli arrangiamenti di Phil Palmer (Frank Zappa, Elton John), Alan Clark (Mark Knopfler, Bob Dylan) e il Maestro Adriano Pennino.

L’uscita di Volume Tre sarà accompagnata da un cofanetto che conterrà tutti e tre i volumi. I pre-order sono disponibili a questo link. Ecco copertina e tracklist:

1. Il linguaggio della Terra

2. L’angelo ferito

3. Come fai

4. Poca vita

5. Stai giù

6. Più amore

7. Chiedi scusa

8. È l’età

9. Innamorato di me

10. Sognando Sognando

11. Gli Ultimi

12. Seduto sulla Luna